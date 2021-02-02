Донорство крові: пільги, гарантії та компенсації. Інфографіка

25 січня 2021 року введений в дію Закон України «Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові».

Відповідно до цього закону донорство крові та компонентів крові - це добровільний акт людини, що полягає у донації крові та/або компонентів крові для подальшого використання їх для трансфузії, виготовлення лікарських засобів, медичних виробів або використання у наукових дослідженнях.

Укрінформ, пропонує Вам дізнатись хто ж може бути донором та які пільги і компенсації гарантуються цим законом для донорів крові.

Хто може бути донором

Донором крові та/або компонентів крові може бути будь-який дієздатний громадянин України, іноземець чи особа без громадянства, яка має посвідку на постійне проживання на території України, який пройшов відповідне медичне обстеження в порядку, за результатами якого підтверджена відсутність показань до постійного чи тимчасового відсторонення від донорства відповідно до переліку показань.

Що гарантує та компенсує держава

Держава гарантує захист прав донора крові та/або компонентів крові та захист його здоров’я, а також компенсує йому витрати, пов’язані з донорством, і заохочує добровільне безоплатне донорство.

Водночас, донору відшкодовується шкода, заподіяна його здоров’ю у зв’язку з виконанням донорської функції, з урахуванням додаткових витрат на лікування, посилене харчування та на інші заходи, спрямовані на його соціально-трудову та професійну реабілітацію.

Які пільги надаються донорам у день донації крові

У день донації особа, яка виявила бажання здійснити донацію крові та/або компонентів крові, звільняється від роботи на підприємстві, в установі, організації незалежно від форми власності із збереженням за нею середнього заробітку за рахунок коштів власника відповідного підприємства.

Здобувачі вищої, професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти у зазначені дні звільняються від занять.

Військовослужбовці строкової служби та курсанти закладів військової освіти звільняються від несення нарядів, вахт та інших форм служби.

Підставою для звільнення від роботи є довідка, видана донору за місцем медичного обстеження чи донації крові.

Водночас, такій особі безпосередньо після кожного дня здійснення донації крові та/або компонентів крові надається день відпочинку із збереженням за нею середнього заробітку за рахунок коштів власника відповідного підприємства, установи, організації або уповноваженого органу. За бажанням такої особи цей день приєднується до щорічної відпустки.

Але якщо за погодженням із керівництвом донор був залучений до роботи або несення служби, йому за бажанням надається інший день відпочинку із збереженням середнього заробітку. А у період щорічної відпустки така відпустка продовжується на один день.

Яким донорам надається грошова допомога

Донорам, які протягом року безоплатно здійснили донацію крові в сумарній кількості, що дорівнює двом разовим максимально допустимим дозам, або плазми крові в сумарній кількості, що дорівнює чотирьом разовим максимально допустимим дозам, надається допомога з тимчасової непрацездатності у зв’язку із захворюванням і виплачується у розмірі 100 відсотків середньої заробітної плати донора незалежно від стажу роботи.

Здобувачам вищої, професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти - надається право на одержання грошової допомоги у розмірі 25 відсотків встановленої у закладі освіти стипендії.

Військовослужбовцям строкової служби та курсантам військових закладів освіти надається право на одержання грошової надбавки у розмірі 25 відсотків призначеного їм грошового забезпечення протягом шести місяців після здійснення донації крові та/або компонентів крові у зазначених кількостях.

Яким донорам надається статут Почесного донора України

Донори, які безоплатно здійснили донацію крові в сумарній кількості, що дорівнює 40 максимально допустимим дозам, або плазми крові в сумарній кількості, що дорівнює 60 максимально допустимим дозам, набувають статусу Почесного донора України.

Почесні донори України мають право на отримання надбавки до пенсії у розмірі 10 відсотків затвердженого прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць.

Які донори можуть бути нагороджені державними нагородами України

Донори, які безоплатно здійснили донацію крові в сумарній кількості, що дорівнює 100 і більше разовим дозам, або плазми крові в сумарній кількості, що дорівнює 120 і більше разовим дозам, заготовленим методом аферезу, або тромбоцитів у 100 і більше разових донаціях методом аферезу, можуть бути нагороджені державними нагородами України.