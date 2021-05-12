Кабмін затвердив обсяги забезпечення медсистеми донорською кров’ю

Кабінет Міністрів затвердив обсяги обов’язкового забезпечення потреб системи охорони здоров’я донорською кров’ю, компонентами та препаратами крові на 2021 рік.

Як передає Укрінформ, відповідне розпорядження було схвалене на засіданні уряду.

Зокрема, затверджено обсяги консервованої донорської крові для виробництва компонентів, обсяги плазми донорської крові для клінічного використання, еритроцитарних компонентів, тромбоцитів та інше на 2021 рік з урахуванням їх відповідних резервів.

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Метою ухвалення документа, як зазначається в пояснювальній записці, є гарантування доступу громадян України до донорської крові та ії компонентів при наданні медичної допомоги в закладах охорони здоров’я, а також підвищення рівня забезпечення своєчасного доступу пацієнтів до якісних та безпечних компонентів донорської крові у необхідній кількості.