Уряд схвалив зміни до законодавства щодо боротьби з дискримінацією

Кабінет Міністрів погодив проєкт закону щодо внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу щодо боротьби з проявами дискримінації.

Як передає кореспондент Укрінформу, таке рішення уряд прийняв на засіданні у середу, 12 травня.

Зокрема, законопроєкт пропонує доповнити КУпАП новою статтею 188-56, згідно з якою пряме чи непряме обмеження прав або встановлення прямих чи непрямих привілеїв громадян за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, громадянства, сімейного та майнового стану, сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності, місця проживання, мовними або іншими ознаками, тягнутиме за собою накладення штрафу на громадян від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на посадових осіб та громадян — суб'єктів підприємницької діяльності — від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Документом пропонується наділити уповноважених осіб Секретаріату Уповноваженого ВР з прав людини та представників Уповноваженого ВР з прав людини правом складати протоколи, а суддів районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судів повноваженнями з розгляду справ про адмінпорушення, передбачені новою статтею 188-56 КУпАП.

Також законопроєктом передбачається доповнити статтю 35 КУпАП обставиною, що обтяжує відповідальність за адмінпорушення, як учинення правопорушення з мотивів нетерпимості.

Як уточнюється у проєкті документа, під нетерпимістю слід розуміти відкрите, упереджене, негативне ставлення стосовно осіб за такими ознаками, як раса, колір шкіри, політичні, релігійні та інші переконання, статева приналежність, вік, інвалідність, етнічне та соціальне походження, громадянство, сімейний та майновий стан, сексуальна орієнтація, гендерна ідентичність, місця проживання, мова або за іншими ознаками.

Проєкт Закону також пропонує внести зміни до статті 130 ККУ, якими передбачається декриміналізація свідомого поставлення іншої особи в небезпеку зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби, що є небезпечною для життя людини а також зараження іншої особи вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби особою, яка знала про те, що вона є носієм цього вірусу. Зокрема, у тексті Закону пропонується встановити, щоб за статтею 130 ККУ умисне зараження іншої особи особливо небезпечною інфекційною хворобою або її збудником каралося позбавленням волі на строк від 3 до 8 років, а дії, передбачені частиною 1 цієї статті, вчинені щодо 2 чи більше осіб або неповнолітньої чи малолітньої особи, каралося позбавленням волі на строк від 5 до 10 років.

Законопроєкт також пропонує викласти у новій редакції статтю 161 ККУ, у якій передбачити, щоб публічні заклики до насильства на ґрунті нетерпимості, а також інші умисні дії, спрямовані на розпалювання ворожнечі та ненависті на ґрунті нетерпимості, каралися штрафом від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років або без такого.

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Ті самі дії, вчинені службовою особою з використанням службового становища, пропонують карати штрафом від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Законопроєкт також пропонує встановити, щоб умисні дії, спрямовані на розпалювання ворожнечі та ненависті на ґрунті нетерпимості, які були вчинені організованою групою осіб або спричинили тяжкі наслідки, каралися позбавленням волі на строк від 5 до 8 років.

Окремо проєктом документа пропонується доповнити частину 1 статті 1 Закону “Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні” пунктом 21, у якому визначити термін “нетерпимість”.