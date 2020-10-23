Українці обговорили з парламентарями Естонії, як запобігати дискримінаційній риториці
Про це повідомила кореспонденту Укрінформу голова КУЕ Віра Коник.
«Раді зустрічі естонських парламентаріїв з представниками української громади. Це засвідчило високу зацікавленість життям української діаспори. Домовилися, що такі зустрічі відбуватимуться регулярно, приблизно раз на місяць. Потім, мабуть, з меншою періодичністю», - сказала Коник.
За її словами, головною темою розмови були проблемні питання, пов’язані з естонським медіа-простором та адаптацією українців, які зараз прибувають до Естонії. Конкретною підставою для зустрічі став лист, який нещодавно був направлений КУЕ до різних державних та правових інстанцій Естонії у зв’язку з випадками дискримінаційної риторики місцевих ЗМІ щодо українців та формуванням негативного образу українського мігранта.
«Ми обговорили тези нашого листа. Справа в тому, що останні півтора року в естонських медіа, переважно російськомовних, є відчутна кількість публікацій з негативним відтінком щодо українців, українських мігрантів. Перш за все – в російськомовних ЗМІ країни», - пояснила Коник.
В КУЕ підібралася команда, яка провела відповідний моніторинг, а юрист з української громади співвідніс результати моніторингу з нормами європейської та світової практики щодо запобігання дискримінаційній риториці.
На зустрічі представники КУЕ окремо ознайомили естонських депутатів з історією формування та діяльністю української громади Естонії, відзначивши її високу культурну та соціальну активність в житті естонського суспільства. Також були порушені важливі й актуальні теми шкільництва, пов’язані з навчанням українських дітей в естонських школах.
Наостанок українці запросили парламентаріїв найближчим часом відвідати талліннський Центр української культури.
Фото: Конгрес українців Естонії