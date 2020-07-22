Раді пропонують запровадити експертизу шкільних підручників на дискримінацію та плагіат

Група народних депутатів на чолі з членом Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Інною Совсун зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт про внесення змін до закону "Про освіту" щодо забезпечення якості навчальної літератури (№3900).

Текст проєкту закону оприлюднили на сайті парламенту.

Парламентарі розробили цей законопроєкт із метою встановлення чітких вимог до якості навчальної літератури, насамперед тієї, що використовуються у закладах повної загальної середньої освіти, та механізму перевірки дотримання цих вимог.

Так, автори законодавчої ініціативи пропонують встановити перелік принципів, яким має відповідати навчальна література (зокрема, відповідність стандартам освіти, науковість, системність), яка використовуються в освітньому процесі, та заборонити висловлювання, зображення, відео- чи аудіоматеріали дискримінаційного характеру у навчальній літературі.

З цією метою пропонується запровадити обов'язкову експертизу навчальної літератури, що виготовляється за кошти державного бюджету, на предмет відповідності вимогам законодавства, зокрема визначеним у цьому проєкті.

Також законопроєктом передбачається право ініціювати відповідну експертизу навчальної літератури, що виготовляється за кошти фізичних та юридичних осіб, на предмет відповідності вимогам законодавства. Проєкт визначає правові наслідки результатів цієї експертизи: навчальну літературу, яка не відповідатиме вимогам законодавства, не можна бути використовувати під час освітнього процесу.

Окрім того, пропонується доповнити статтю 1 закону “Про освіту” визначенням терміну “навчальна література” як електронних і паперових видань, які містять впорядковану відповідно до задач освітнього процесу наукову та практичну інформацію, спрямовану на досягнення здобувачами освіти визначених стандартами освіти обов’язкових результатів навчання.

Автори законопроєкту прогнозують, що запровадження відповідних змін дасть змогу поліпшити якість навчальної літератури, насамперед шкільних підручників. Водночас ухвалення відповідного документу забезпечить виконання міжнародних зобов’язань України щодо протидії дискримінації та забезпечення прав людини, зокрема, виконання рекомендацій, отриманих в рамках Універсального періодичного огляду Ради ООН з прав людини.