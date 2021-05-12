У РНБО розповіли про новації законопроєкту про тероборону

Законопроєкт щодо організації та ведення територіальної оборони, розроблений міжвідомчою робочою групою, був підготовлений з урахуванням досвіду, набутого Україною за сім років гібридної російської агресії, та досвіду країн-членів НАТО.

Війська тероборони пропонується «підсилити на 10 тисяч осіб». Як передає Укрінформ, про це заявив перший заступник секретаря РНБО генерал-полковник Михайло Коваль під час виступу на Всеукраїнському форумі «Україна 30. Безпека країни», повідомляє пресслужба Радбезу.

Коваль повідомив, що законопроєкт передбачає запровадження ефективної системи управління територіальної оборони, яка враховуватиме побудову загальнодержавної системи управління та заходи децентралізації, а також буде корелюватися з системою об’єднаного керівництва силами оборони.

Структура територіальної оборони складатиметься з військової та цивільної компоненти - громадських (добровільних) об’єднань. За його словами, війська територіальної оборони пропонується «підсилити на 10 тисяч осіб».

«Добровольчий компонент є дуже важливим. У зв’язку з новим територіальним розподілом з’явилися нові райони, нові територіальні громади, які будуть формувати свої добровольчі підрозділи. Ці підрозділи будуть у єдиній системі керівництва, єдиній системі підготовки особового складу»», - зазначив Коваль.

За його словами, законопроєкт також регламентує порядок застосування зброї, бойової техніки та спеціальних засобів під час виконання завдань територіальної оборони.

Очікується, що незабаром законопроєкт буде винесено на розгляд профільного парламентського комітету, повідомили в пресслужбі.

Як повідомляв Укрінформ, проєкт Закону про територіальну оборону України (реєстр. №4504) був ініційований народним депутатом України Андрієм Шараськіним та зареєстрований в парламенті 16 грудня 2020 року.

22 грудня перший заступник секретаря РНБО Михайло Коваль заявив, що до кінця грудня 2020 року Президент України Володимир Зеленський внесе на розгляд Верховної Ради свій законопроєкт про територіальну оборону, який врахує усі наявні загрози для країни, а також найкращі пропозиції альтернативних законопроєктів.