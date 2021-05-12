Рада до липня ухвалить законопроєкт про тероборону принаймні у першому читанні - Веніславський

Верховна Рада може ухвалити законопроєкт про територіальну оборону в першому читанні до кінця п’ятої сесії, яка триватиме до липня 2021 року.

Як передає Укрінформ, про це заявив член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат від «Слуги народу» Федір Веніславський під час пресконференції на Всеукраїнському форумі “Україна 30. Безпека країни”.

“Над підготовкою законопроєкту про територіальну оборону в Комітеті Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки працює робоча група, а також паралельно ведеться робота в Раді національної безпеки та оборони. Ми зараз на фінальному етапі. Я думаю, що найближчим часом, може, найближчими днями, буде презентовано і зареєстровано відповідний законопроєкт”, - сказав Веніславський.

Він висловив переконання в тому, що Верховна Рада до кінця сесії ухвалить відповідний законопроєкт “щонайменше в першому читанні”.

Веніславський зазначив, що територіальна оборона - це складова безпеки оборони держави. За його словами, до забезпечення територіальної оборони, окрім Міністерства оборони та Збройних сил України, мають долучитися Служба безпеки України, Державна прикордонна служба, Національна гвардія, Національна поліція.

“Завдання нашої спільної роботи - максимально адаптувати та інтегрувати зусилля всіх складових, які займаються територіальною обороною для того, щоб країна була готова до відбиття і військових загроз, і кіберзагроз. Територіальна оборона має бути складовою для моментального реагування в цілях оборони”, - підкреслив він.

Веніславський також поінформував, що Комітет ВР з питань нацбезпеки на засіданні у середу, 12 травня, рекомендував Верховній Раді для включення до порядку денного і для ухвалення в першому читанні законопроєкт про захист об’єктів критичної інфраструктури. За його словами, одним із завдань територіальної оборони є захист об’єктів критичної інфраструктури.

Як повідомляв Укрінформ, проєкт закону про територіальну оборону України (№4504) був зареєстрований у парламенті 16 грудня 2020 року. З 21 грудня 2020 року законопроєкт перебуває на розгляді в Комітеті ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки.