Кремінь закликає готуватися до іспитів з української за правописом 2019 року

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь вітає рішення Шостого апеляційного адміністративного суду, яким визнано протиправним та скасовано рішення Окружного адміністративного суду Києва щодо відміни нової редакції Українського правопису.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Уповноваженого.

«Захистивши український правопис, системно імплементуючи мовне законодавство, ми очікуємо і на якнайшвидше затвердження Кабінетом Міністрів України Державної цільової національно-культурної програми забезпечення всебічного розвитку та функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя на період до 2030 року», - сказав Кремінь.

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Уповноважений закликав здобувачів освіти, майбутніх держслужбовців, кожного охочого вдосконалити свої мовні компетентності та спокійно готуватися до іспитів з української мови за чинним правописом 2019 року.

«Як відомо, 16 липня 2021 року в Україні має розпочатися іспитування на рівень володіння державною мовою для державних службовців та осіб, які мають намір набути громадянство України. Тож раджу майбутнім претендентам на держпосади, а також учасникам ЗНО у підготовці до екзамену послуговуватися чинним правописом. Жодна спроба дискредитації як чинного правопису, так і Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» не пройдуть», - додав Кремінь.

Як повідомляв Укрінформ, Шостий апеляційний адміністративний суд визнав протиправним та скасував рішення Окружного адміністративного суду міста Києва щодо відміни нового правопису.

Окружний адміністративний суд міста Києва 28 січня 2021 року задовольнив позов та скасував урядову постанову «Питання українського правопису», якою було схвалено нову редакцію «Українського правопису».

У суді заявили, що в ході розгляду справи було встановлено, що «Кабінет Міністрів України при ухваленні вказаної постанови діяв поза межами своєї компетенції та із порушенням законодавства, що регулює порядок прийняття нормативно-правових актів».

У березні 2021 року Міністерство юстиції України, представляючи інтереси уряду, подало апеляційну скаргу на рішення ОАСК до Шостого апеляційного адміністративного суду у справі про визнання протиправною та нечинною постанови Кабінету Міністрів №437 «Питання українського правопису».