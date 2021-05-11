Новий правопис залишається: суд скасував рішення ОАСК
Як передає Укрінформ, про це заявила заступниця міністра юстиції Валерія Коломієць, ідеться на сторінці Мін’юсту у Фейсбуці.
«Шостий апеляційний адміністративний суд визнав протиправним та скасував рішення ОАСК щодо відміни нового правопису. Тобто, апеляцію Кабінету Міністрів України у цій справі повністю задоволено. Тому, шановні учні, студенти, абітурієнти, – можете й надалі вчитися та готуватися до іспитів за правописом 2019 року. Його норми були та залишаються чинними», - зауважила Коломієць.
Як повідомляв Укрінформ, Окружний адміністративний суд міста Києва 28 січня 2021 року задовольнив позов та скасував урядову постанову «Питання українського правопису», якою було схвалено нову редакцію «Українського правопису».
У суді заявили, що в ході розгляду справи було встановлено, що «Кабінет Міністрів України при ухваленні вказаної постанови діяв поза межами своєї компетенції та із порушенням законодавства, що регулює порядок прийняття нормативно-правових актів».
У березні 2021 року Міністерство юстиції України, представляючи інтереси уряду, подало апеляційну скаргу на рішення ОАСК до Шостого апеляційного адміністративного суду у справі про визнання протиправною та нечинною постанову Кабінету Міністрів №437 «Питання українського правопису».