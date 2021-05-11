Захворюваність на COVID-19 знижується сьомий тиждень поспіль - Шмигаль

В Україні сьомий тиждень поспіль продовжується динаміка падіння захворюваності на коронавірусну хворобу COVID-19, у лікарнях загалом зайнято 36% ліжкомісць.

Про це розповів Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на селекторній нараді під головуванням Президента Володимира Зеленського, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Глави держави.

Глава уряду, зокрема, зауважив, що на сьогодні в Україні із 77 тисяч ліжок у лікарнях, облаштованих для хворих на COVID-19, зайнято 27 841 ліжко, або 36%.

«Це значно менше, ніж два тижні тому. Сьомий тиждень поспіль продовжується динаміка падіння захворюваності. Зростає кількість людей, які одужали. Червоних зон не залишилося. Вісім областей перебувають у помаранчевій зоні. Решта – у жовтій, проте є певне зростання захворюваності у відношенні з дня на день – це викликано збільшенням соціальних контактів на свята, що минули», – сказав Шмигаль.

З огляду на це громадян закликали і надалі дотримуватися карантинних обмежень.

Як повідомлялося, в Україні минулої доби, 10 травня зафіксовано 2 208 випадків зараження COVID-19.