Кожен міністр має бути готовим залишити посаду – Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що кожен міністр має бути готовим залишити посаду в разі неефективної роботи.

Про це він сказав у інтерв'ю "РБК-Україна", передає Укрінформ.

Прем'єр-міністр наголосив, що в уряді "нині не маємо виконуючих обов'язки, всі міністри на місцях".

"Це покладає певну відповідальність на кожного міністра, на уряд в цілому, на мене. Я завжди говорив і кажу: немає недоторканних урядів, міністрів і прем'єрів. Кожен повинен відповідати за результати своєї роботи і бути абсолютно готовим залишити свою посаду в разі неефективної або некоректної роботи", - заявив Шмигаль.

За його словами, недоторканних немає, і ротації в уряді можливі. "Конкретних кандидатур на сьогодні у мене на розгляді немає. Але ми розуміємо, що є певна незадоволеність окремими міністрами у Верховній Раді, в комітетах... У разі необхідності прийняття кадрових рішень такі рішення будуть прийматися", - наголосив очільник уряду.

Він зазначив, що питання про відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова - це "поки що єдина точка напруги, яка існує стосовно міністрів".

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Як повідомлялося, заступник голови фракції партії «Слуга народу» Євгенія Кравчук наприкінці квітня заявляла, що Верховна Рада у травні може повернутися до обговорення питання щодо відставки міністра охорони здоров’я Максима Степанова.