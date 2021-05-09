Зеленський у музеї оглянув експозицію «Історія Другої світової війни»
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Укрінформ
Глава держави відвідав Національний музей історії України у Другій світовій війні та оглянув експозиції, присвячені боротьбі українців за свою землю.
Про це, як передає Укрінформ, повідомляє Офіс Президента у Телеграмі.
«У День перемоги над нацизмом Президент Володимир Зеленський відвідав Національний музей історії України у Другій світовій війні та оглянув експозицію виставок «Історія Другої світової війни» та «Україна. Незакінчена війна», - йдеться у повідомленні.
У неділю, 9 травня, в Україні відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.