Зеленський у музеї оглянув експозицію «Історія Другої світової війни»

Зеленський у музеї оглянув експозицію «Історія Другої світової війни»

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Укрінформ
Глава держави відвідав Національний музей історії України у Другій світовій війні та оглянув експозиції, присвячені боротьбі українців за свою землю. 

Про це, як передає Укрінформ, повідомляє Офіс Президента у Телеграмі.

«У День перемоги над нацизмом Президент Володимир Зеленський відвідав Національний музей історії України у Другій світовій війні та оглянув експозицію виставок «Історія Другої світової війни» та «Україна. Незакінчена війна», - йдеться у повідомленні.

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У неділю, 9 травня, в Україні відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

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