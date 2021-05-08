За добу в Україні зафіксували 8 710 випадків коронавірусу

В Україні за минулу добу зареєстрували 8 710 випадків зараження коронавірусом, 370 осіб померли від ускладнень.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"8 710 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 8 травня 2021 року. Зокрема, захворіли 374 дитини та 193 медпрацівники", - йдеться у повідомленні.

Також, за наведеними міністром даними, за минулу добу госпіталізовано 2 544 особи; летальних випадків – 370; одужало – 19 408 осіб; здійснено тестувань за добу – 87 641 (зокрема методом ПЛР – 39 126, методом ІФА – 14 791, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 33 724).

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 114 138 осіб; одужало – 1 750 570 осіб; летальних випадків – 46 200; проведено ПЛР-тестувань –9 633 983.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (753), Дніпропетровській (668), Харківській (623), Донецькій (569) та Львівській (478) областях.