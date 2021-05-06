«Листи щастя» надсилатимуть не всім водіям – закон пішов на підпис Зеленському

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон, що скасовує надсилання поштою виконаних постанов про адмінправопорушення.

Як передає Укрінформ, про це свідчить інформація у картці законопроєкту №5058 «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо виконаних постанов», який скасовує необхідність надсилання на поштову адресу порушника постанов про адміністративні правопорушення, за якими вже сплачений штраф.

Так, у графі "Дати та стан проходження" вказано, що 6 травня документ повернуто з підписом Голови Верховної Ради та направлено на підпис Президенту.

Закон скасовує необхідність надсилання на поштову адресу порушника постанов про адмінправопорушення, по яких уже сплачений штраф.

Як повідомляв Укрінформ, відповідний законопроєкт №5058 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо виконаних постанов" Верховна Рада ухвалила в другому читанні на позачерговому засіданні 29 квітня.