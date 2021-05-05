Венедіктова змінила керівника групи прокурорів у справі Роттердам+

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова змінила старшого групи прокурорів у справі Роттердам+, який тричі її закривав.

Як передає Укрінформ, про це вона написала на своїй сторінці у Фейсбук.

“Три рази закрити справу і три рази отримати скасування постанови про закриття - це багато. Питання настільки важливе і резонансне, що місця для процесуальних помилок немає. Сьогодні вранці мною прийнято рішення про заміну старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні Р+", - повідомила генпрокурор.

Вона нагадала, що справу тричі закривав прокурор САП і три рази його рішення були скасовані: один раз ВАКС виніс ухвалу про скасування і ще два рази відповідні постанови скасував в.о. керівника САП Максим Грищук.

За словами Венедіктової, тричі детективи НАБУ і сторона, яка отримала статус потерпілої в справі, зверталися до ВАКС з тим, щоб суд знайшов підстави для відводу прокурора САП, однак зрештою суд відмовив у відведенні прокурора.

“Виключно з кримінально-процесуальної точки зору - ситуація складна.

Я не повинна і не стану ігнорувати статус цієї справи і ступінь її чутливості для громадянського суспільства”, - пояснила генпрокурор своє рішення.

Як повідомляв Укрінформ, 16 квітня поточного року в.о. керівника САП Максим Грищук вдруге скасував постанову прокурора Віталія Пономаренка про закриття справи Роттердам+.

У НАБУ тоді закликали генпрокурора Ірину Венедіктову змінити старшого групи прокурорів у цій справі.

9 квітня прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Пономаренко втретє закрив справу Роттердам+.

8 серпня 2019 року НАБУ оголосило ексголові НКРЕКП Дмитру Вовку та ще п’ятьом особам, причетним до запровадження так званої формули Роттердам+, підозру у вчиненні дій, в результаті яких споживачам електроенергії завдано 18,87 млрд грн збитків.

У листопаді 2020 року ВАКС поновив слідство у справі Роттердам+, яку вирішив закрити прокурор САП на тій підставі, що експертиза Служби безпеки встановила відсутність збитків.

21 січня стало відомо, що прокурор САП Пономаренко вдруге закрив справу Роттердам+.

27 січня у НАБУ поінформували, що в.о. керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Грищук 25 січня поновив розслідування у справі Роттердам+. Водночас НАБУ закликало генпрокурора Венедіктову змінити старшого групи прокурорів для ефективного та неупередженого розслідування справи.

29 січня генпрокурор заявила, що прийняла рішення про проведення службової перевірки професійної діяльності прокурора Пономаренка в частині здійснення ним процесуального керівництва в кримінальному провадженні Роттердам+.