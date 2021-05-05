Культура сплачувати податки: в Україні оголосили мистецький конкурс

Міністерство культури та інформаційної політики оголосило мистецький конкурс з виробництва відеоінформаційної продукції (аудіовізуальних творів).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба МКІП.

"МКІП оголошено мистецький конкурс з виробництва відеоінформаційної продукції (аудіовізуальних творів), а саме: «Популяризація культури сплачувати податки». Участь в конкурсі можуть брати творчі спілки, підприємства, установи, організації незалежно від форм власності", - йдеться у повідомленні.

Кінцевий термін подачі заявок на участь у конкурсі та матеріалів (в друкованій та електронній формах) 17 травня 2021 року до 15:00.

Читайте також: Міносвіти презентувало проект концепції Державної програми розвитку профосвіти

Детальну інформацію про умови проведення конкурсу можна знайти за посиланням.