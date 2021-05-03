Майже 30% опитаних українців кажуть, що перехворіли на COVID-19

Майже 30% опитаних українців розповіли, що хворіли на COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

"На питання «Чи Ви вже перехворіли або зараз хворієте на COVID 19? / Чому Ви вважаєте, що це саме COVID 19 – робили тести чи тільки за симптомами?», 65% опитаних відповіли, що не хворіли, 29% – що хворіли. З тих, хто хворів, 17% робили тест, 12% – відчували симптоми", - йдеться у результатах дослідження.

На думку гендиректора КМІС Володимира Паніотто, результати опитування свідчать, що в Україні хворих щонайменше вдвічі більше, ніж за офіційною статистикою.

"Ми закінчили опитування 15 квітня. На 16 квітня за офіційною статистикою (я узяв дані університету Джонса Гопкінса) перехворіли на Ковід 1 974 056, тобто приблизно 2 млн людей. За даними опитування, перехворіли 29.1%, з них 16,9% визначили це за тестами, а 12% лише за симптомами. Якщо взяти до уваги лише тих, хто робив тести, врахувати похибку і взяти нижню межу... то серед дорослого населення (18 років і старші) перехворіло 4,4 млн людей. Це означає, що в Україні хворих щонайменше вдвічі більше, ніж за офіційною статистикою", - зазначив Паніотто.

Він додав, що з урахуванням того, що у 2 млн офіційної статистики входять і люди віком до 18 років, а також, що частина тих, хто вважає, що хворіли на коронавірус, але не робили тести, теж можуть бути праві, то хворих в Україні, ймовірно, і втричі більше, ніж за офіційною статистикою.

Крім того, згідно з даними опитування, найбільша кількість тих, хто хворіли чи зараз хворіє на COVID-19, спостерігається у західному регіоні (34%), дещо менше у центрі (30%), на сході - 27% опитаних. Найменша кількість тих, хто хворіли чи зараз хворіють на COVID-19 – у південному регіоні (24%).

Найбільша кількість тих, хто хворіли чи зараз хворіє на COVID-19, серед молоді, найменша – серед літніх людей: 18-29 років – 36%, 30-39 років – 32%, 40-49 років – 27%, 50-59 років – 34%, 60+ років – 21%.

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Найбільша кількість тих, хто встановив хворобу за допомогою тесту – серед людей віком 50-59 років (22%), найменша – серед літніх людей, 60+ років (11%).

Найбільша кількість тих, хто визначив хворобу за симптомами – серед молоді, 18-29 років (16%), найменша – серед літніх людей, 60+ років (10%).

Найбільша кількість тих, хто не хворіли – серед літніх людей, 60+ років (73%), найменша – серед людей, віком 18-29 років та 50-59 років (однаково, 61%).

На запитання «Як Ви оцінюєте ризик інфікування COVID-19 у Вашій сім’ї протягом наступних 6 місяців?», 37% відповіли, що ризик низький (у березні так вважали 31%), 35% – середній (у березні – 39%), 15% – що ризик високий (було 16%).

Упродовж 13-15 квітня 2021 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки. Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів опитано 2001 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки не перевищує 2,4%.