У ЄС хочуть перевіряти стічні води на коронавірус

Єврокомісія закликає держави-члени ЄС, з урахуванням боротьби з пандемією COVID-19, надалі перевіряти стічні води на коронавірусну хворобу.

Як передає Укрінформ, про це інформує Deutsche Welle.

"Важливо, щоб країни ЄС якнайшвидше встановили ефективні системи моніторингу стічних вод та забезпечили негайне надходження відповідних даних до органів охорони здоров'я", - заявила учора Єврокомісар з питань навколишнього середовища Віргініюс Сінкявічюс.

За словами чиновниці, країнам ЄС потрібно використати усі наявні можливості задля виявлення коронавірусу та його нових штамів.

Зокрема, подібну систему моніторингу стічних вод, на переконання Сінкявічюс, можна створити терміном до пів року.

Вона переконана, що європейським містам та великим громадам треба брати дві проби зі стічних вод щотижня.

У разі відсутності в пробах коронавірусу можна стверджувати, що це регіон із низьким ризиком поширення хвороби COVID-19.

Як повідомлялося, у світі станом на ранок 3 травня загальна кількість випадків хвороби COVID-19 становить 153 504 600. При цьому 130 841 736 осіб одужали, 3 216 577 пацієнтів померли.

Фото: Patrick Aventurier / abaca / picture alliance