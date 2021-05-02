Божественна літургія УГКЦ і посвячення пасок з нагоди Воскресіння Христового

У Патріаршому соборі Воскресіння Христового Української Греко-католицької церкви розпочалася Божественна літургія.

Трансляцію Божественної літургії веде Укрінформ.

Як повідомляв Укрінформ, предстоятель ПЦУ Митрополит Київський і всієї України Епіфаній очолив Богослужіння у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі.

Президент України Володимир Зеленський у привітанні українців з Великоднем закликав зустрічати свято вдома.

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«Я вітаю всіх, хто відзначає цими днями Світле Воскресіння Христове. Це велике свято символізує перемогу життя над смертю, а ми з вами живемо в такий час, коли заради цієї перемоги ми відзначаємо Великдень вдома. Однак в цьому для нас немає нічого страшного, сумного, тим паче гріховного, передусім тому, що це і є виконання християнського обов’язку, а саме - турботи і любові до свого ближнього», - зазначив Зеленський.

Фото: УГКЦ, Фейсбук