Зеленський: зустрічати Великдень вдома — це прояв турботи і любові

Президент України Володимир Зеленський у привітанні українців з Великоднем згадав військових, які відзначають свято на фронті, і медиків на чергуванні біля ліжок хворих.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у відеопривітанні, яке транслювалося на одному з українських телеканалів.

“Я вітаю всіх, хто відзначає цими днями Світле Воскресіння Христове. Це велике свято символізує перемогу життя над смертю, а ми з вами живемо в такий час, коли заради цієї перемоги ми відзначаємо Великдень вдома. Однак в цьому для нас немає нічого страшного, сумного, тим паче гріховного, передусім тому, що це і є виконання християнського обов’язку, а саме - турботи і любові до свого ближнього. А ще ми знаємо, як багато серед нас тих, хто відзначає Великдень не вдома, а на фронті, на передовій, у боротьбі за мир, або на медичному чергуванні біля ліжок із захворілими у боротьбі за здоров’я, у боротьбі за життя”, - зазначив Зеленський.

Він додав, що святкувати Великдень вдома для нас так само радісно, адже поруч наші кохані, діти, онуки, батьки, найближчі та найрідніші люди.

“Від усієї душі я бажаю вам, щоб всі вони були здоровими, були щасливими, від усього серця я вітаю вас зі святом, я бажаю всім гарного відпочинку, сонячної погоди та смачної-смачної паски. Нехай Великдень наповнить наші великі серця великою силою і добром для великих справ та великих звершень. Нехай Великдень принесе вам велику радість, велику надію, велику любов, нехай Великдень принесе вашим родинам велику злагоду та великий достаток, нехай Великдень принесе нашій Україні великий мир”, - побажав Президент.

У християн східного обряду Світле Христове Воскресіння цьогоріч припадає на 2 травня.