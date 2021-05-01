Паски і яйця замість алкоголю: у ПЦУ порадили, як зібрати великодній кошик

До великоднього кошика на освячення можна класти паски, м’ясо, молочну продукцію, яйця, також - хрін, а от алкогольні напої і тютюнові вироби приносити на освячення для освячення церква не радить, бо “подібне не має під собою жодного церковного підґрунтя”.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні Православної церкви України у Фейсбуці.

“У суботу впродовж дня та у неділю, після святкової Божественної літургії, священнослужителі поза стінами храму (зазвичай на церковному подвір’ї) звершують чин освячення великодніх приношень. І подекуди можна спостерігати, як кошики наповнені речами, що зовсім не пов’язані зі змістом святкування Пасхи Христової”, - йдеться в повідомленні.

У ПЦУ наголошують, що освячення пасок, яєць та м’яса звершується задля отримання вірянами благословення розговітися, тобто завершити постування, після обмежень Великого посту.

Відповідно, зауважують у ПЦУ, благословляється на споживання та їжа, яка була виключена з раціону впродовж добровільного постування.

“Священник під час окроплення освяченою водою читає три молитви: на благословення хліба (пасок), м’ясної та молочної поживи. Окремо слід зауважити, що Церква не вітає освячення алкогольних напоїв і тютюнових виробів. Вживання тютюну – це згубна звичка, яка призводить до серйозної залежності й гріха, а тому освячувати це не можна. Алкогольні напої часто ставлять на пасхальну трапезу, але щоби підкреслити настанову дотримуватися помірності у їх споживанні, їх не прийнято освячувати - щоби люди, сильні до пияцтва, не шукали виправдання власної згубної залежності в церковному благословенні”, - наголошують у ПЦУ.

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Як зазначається в оприлюдненому слайді, за місцевими звичаями до пасківника можуть класти хрін (цілий чи тертий) — як спогад старозавітної традиції додавати до пасхальної трапези гіркі трави.

Також зауважують, що “не варто влаштовувати змагання щодо того, у кого більший чи дорожчий кошик, не варто накладати у нього повну гору харчів, освячувати якісь екзотичні продукти чи «спеціальні» прилади для пасхальної трапези”.

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“Пам’ятайте, що великодні кошики з паскою – це символ любові до ближніх, і ми складаємо святковий кошик, найперше, щоби розділити його з ближніми. Якщо у вас є можливість – допоможіть самотнім і нужденним не залишитись без святкової трапези, поділіться з ними великодньою радістю, долучившись до різноманітних соціальних ініціатив, благодійності, волонтерства”, - звертаються у ПЦУ.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні у християн східного обряду останній день Страсного тижня перед Великоднем – Велика Субота.