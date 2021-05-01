Свято на тлі карантину: голова УГКЦ звернувся до вірян напередодні Великодня

Глава Української греко-католицької церкви Святослав (Шевчук) у Великодньому привітанні відзначив, що сьогодні небесний мир і радість приходять до нас крізь замкнені двері карантинів і локдаунів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє департамент інформації УГК.

«Сьогодні, коли нас питають, чому ми в сучасних обставинах все ж маємо надію? Звідки беремо силу, щоб пережити війну, пандемію, соціальні лиха. Ми як християни – відповідаємо: «Ми черпаємо нашу силу, радість і оптимізм від воскреслого Спасителя», - йдеться у привітанні глави УГКЦ.

Предстоятель УГКЦ наголосив, що "перед обличчям воскреслого Спасителя всі наші земні клопоти, печалі, турботи, які обмежуються часом і простором, видаються тимчасовими і відносними".

Глава УГКЦ привітав із Великоднем усіх християн, які святкують це величне свято, у тому числі й вірян Української греко-католицької церкви. які є представниками української діаспори за кордоном. "Всюди, де б’ється українське серце нехай сьогодні радісно лунає великодній спів. Всім вам зичу веселих свят Великодня. Зичу смачного пасхального яйця, веселих гаївок, небесного миру і радості, які сьогодні приходять до нас крізь замкнені двері карантинів і локдаунів. Приходять для того, щоб оживити надію у нашому людському серці. Христос воскрес! Воістину воскрес!» – сказав на завершення Святослав.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні у християн східного обряду останній день Страсного тижня перед Великоднем – Велика Субота.

Найочікуванішою подією напередодні Світлого Христового Воскресіння для християн є сходження Благодатного вогню. Благодатний Вогонь, або як його ще називають Святе Світло – це назва вогню, який використовується у Великодній церемонії і символізує вихід з Гробу Світла істинного, тобто воскресіння Господа.