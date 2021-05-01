Урочисте богослужіння ПЦУ з нагоди Світлого Христового Воскресіння

Почалося урочисте богослужіння Православної церкви України з нагоди Світлого Христового Воскресіння.

Як повідомляє Укрінформ, Богослужіння у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі очолив Предстоятель ПЦУ Митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

У неділю, 2 травня, о 7.30 розпочнеться трансляція Великоднього богослужіння з Патріаршого собору Воскресіння Христового Української греко-католицької церкви.

Літургія у Михайлівському Золотоверхому соборі / Фото: Анатолій Сірик, Укрінформ

Як повідомляв Укрінформ, Православна церква України отримає Благодатний вогонь з Єрусалима в неділю на Великдень зранку.

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Президент України Володимир Зеленський у привітанні українців з Великоднем закликав зустрічати свято вдома.

«Я вітаю всіх, хто відзначає цими днями Світле Воскресіння Христове. Це велике свято символізує перемогу життя над смертю, а ми з вами живемо в такий час, коли заради цієї перемоги ми відзначаємо Великдень вдома. Однак в цьому для нас немає нічого страшного, сумного, тим паче гріховного, передусім тому, що це і є виконання християнського обов’язку, а саме - турботи і любові до свого ближнього», - зазначив Зеленський.

Фото: pomisna.info