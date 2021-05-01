ПЦУ отримає Благодатний вогонь у неділю зранку

Православна церква України (ПЦУ) отримає Благодатний вогонь з Єрусалиму на Великдень - у неділю зранку.

Про це повідомив речник ПЦУ, архієпископ Чернігівський та Ніжинський Євстратій Зоря у Фейсбуці, передає Укрінформ.

“Привезення до Михайлівського Золотоверхого собору Києва Святого Світла очікується приблизно о 10 годині ранку 2 травня, завдяки звичайному авіарейсу”, - написав він.

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За його словами, церква шанує Святе Світло як видимий знак благословення від Гробу Господнього. Але, зауважив Зоря, цілком очевидним є, що сутність і значення Великодня не можуть і не повинні зосереджуватися на привезенні та поширенні Святого Світла.

“Тим більше, дещо блюзнірське є у намаганнях до Святого Світла прив‘язати визнання або заперечення дії благодаті Божої в Церкві - так, ніби Православ‘я є “релігією вогнепоклонників”, - сказав він.

Архієпископ нагадав, що звичай привозити Святе Світло у ніч Великодня - зовсім новий, він виник лише завдяки встановленню авіаперельотів.

“Тому немає жодної справді вагомої потреби витрачати шалені кошти на чартерні рейси, особливо в час пандемії, щоби на кілька годин раніше привезти Святе Світло”, - резюмував Зоря.

Як повідомляв Укрінформ, у суботу, 1 травня, о 23.00 у прямому ефірі розпочнеться урочисте богослужіння Православної церкви України з нагоди Світлого Христового Воскресіння. Богослужіння у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі очолить Предстоятель ПЦУ Митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

Минулого року амфору із Благодатним вогнем із Тель-Авіва до Києва було доставлено літаком МАУ, також у неділю вранці.

Фото: pomisna.info