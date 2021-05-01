У Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь

Сьогодні у столиці Ізраїлю Єрусалимі відбулася церемонія сходження Благодатного вогню.

Як передає Укрінформ, про це інформує пряма трансляція на YouTube.

Традиційна церемонія сходження благодатного вогню відбувається в єрусалимському храмі Гробу Господнього.

Як повідомлялося, церемонія сходження Благодатного вогню в Єрусалимі 1 травня, як і минулого року, проходить із дотриманням необхідних в умовах коронавірусної пандемії обмежень. Цьогоріч Православна церква України отримає Благодатний вогонь на Великдень за сприяння авіакомпаній, як це було минулого року.