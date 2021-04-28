На сходження Благодатного вогню пустять 2 500 вірян

На сходження Благодатного вогню пустять 2 500 вірян

Укрінформ
Церемонія сходження Благодатного вогню в Єрусалимі 1 травня, як і торік, пройде з дотриманням необхідних в умовах коронавірусної пандемії обмежень.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомила на брифінгу, присвяченому церемонії Благодатного вогню, директор Департаменту світових релігій Міністерства закордонних справ Ізраїлю Шарон Регев.

«Церемонія сходження Благодатного вогню цьогоріч, як і минулоріч, проходитиме в рамках урядових рекомендацій та обмежень у зв’язку з коронавірусною пандемією», - зазначила Регев.

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За її словами, цьогорічна церемонія відбудеться за участю 2 500 вірян, які відповідатимуть рекомендаціям «зеленого стандарту» безпеки, з 11 країн.

Зокрема, до Храму Гробу Господнього впустять членів делегацій з Кіпру, Болгарії, Білорусі, Молдови, України, Росії, Румунії, Греції, Грузії, Польщі та Казахстану.

За попереднім планом проходження церемонії, вона розпочнеться в Храмі Гробу Господнього о 9:30 ранку за ізраїльським часом і триватиме до приблизно до 14:15. Згодом вогонь передадуть представникам іноземних делегацій, які вже з 15:30 зможуть повезти вогонь до вірян своїх країн з аеропорту Бенгуріон.

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Зазначається, що така спецпроцедура цьогоріч, як і минулого року, була розроблена, аби під час пандемії коронавірусу не позбавляти вірян Благодатного вогню.

За традицією, християни східного обряду чекають на сходження Благодатного вогню в Єрусалимі у Велику суботу, коли віряни згадують перебування Христа у труні. Цьогоріч цей день припадає на 1 травня.

Як повідомлялося, у цьому році Православна церква України отримає Благодатний вогонь на Великдень за сприяння авіакомпаній, як це було торік.

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