Проєкт закону про відновлення роботи ВККС вже на фінальній стадії розгляду - Малюська

Ухвалені Верховною Радою у першому читанні зміни до закону про судоустрій щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів перебувають на фінальній стадії розгляду.

Про це у програмі «Свобода слова Савіка Шустера» повідомив міністр юстиції Денис Малюська, передає кореспондент Укрінформу.

«Судді зараз не проходять кваліфікаційне оцінювання, тому що ВККС, відповідний орган, не сформований. І зараз законопроєкт № 3711 знаходиться на фінальній стадії розгляду. Депутати його проголосують, ВККС буде сформована, очікуємо, що це відбудеться восени. І відповідно далі в нас розпочнеться і добір нових суддів, і розблокуються механізми для того, щоб нові суди - в тому числі новий суд, який буде на заміну ОАСКу, - були наповнені новими суддями. Або ж буде проведено оцінювання, і окремі чесні судді будуть переведені до цього нового суду», - розповів глава Мін'юсту.

Як повідомляв Укрінформ, 3 березня 2021 року Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт №3711-д «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів України щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України», яким врегульовується процедура добору членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

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7 листопада 2019 року набув чинності закон «Про внесення змін до закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів щодо діяльності органів суддівського врядування». Закон запроваджує новий порядок формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів, відповідно до якого призначення на посади членів ВККС здійснюватиметься Вищою радою правосуддя за результатами конкурсу.

У зв’язку з цим 7 листопада 2019 року ВККС заявила про припинення повноважень.