МЗС засудило марш на честь дивізії СС «Галичина»

Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує будь-які прояви глорифікації військ Ваффен-СС.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба МЗС, коментуючи марш у Києві з нагоди створення дивізії СС «Галичина».

“Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує будь-які прояви глорифікації військ Ваффен-СС”, - наголошується в повідомленні.

МЗС нагадує, що пропаганда тоталітарних режимів, зокрема націонал-соціалістичного, заборонена в Україні.

“За тиждень Україна вшановуватиме пам’ять мільйонів українців та представників інших народів, які загинули від рук нацистів. Маємо дбати, щоб до будь-якого виправдання нацистських злочинів була нульова толерантність Української держави та суспільства”, - підкреслює міністерство.

Як повідомляв Укрінформ, 28 квітня у Києві відбувся марш вишиванок на честь річниці створення дивізії СС «Галичина». Колони українських націоналістів від Арсенальної площі пройшли до Майдану Незалежності. Головним атрибутом маршу була вишиванка.

Голова Інституту національної пам’яті Антон Дробович назвав цей марш неприпустимим для європейської країни.

Посол ФРН в Україні Анка Фельдгузен наголосила, що “підрозділи Ваффен CC брали участь у найважчих військових злочинах та Голокості під час Другої світової війни. Жодні волонтерські організації, які сьогодні борються та працюють за Україну, не повинні асоціюватися з ними”.