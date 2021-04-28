Коронавірус в Україні: за час пандемії захворіли понад 82 тисячі медиків, 796 - померли

За час пандемії в Україні на COVID-19 захворіло понад 82 тис. медпрацівників, 796 з них - померли.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє Центр громадського здоров'я.

"В Україні за весь час пандемії на COVID-19 захворіли 82189 медичних працівників, 796 випадків хвороби стали летальними", - йдеться у повідомленні.

В Центрі громадського здоров'я зауважили, що медичні працівники можуть наражатися на професійні небезпеки, що становлять ризик хвороб, травматичних ушкоджень і навіть смерті в контексті реагування на COVID-19.

Ці професійні ризики включають: професійне інфікування COVID-19; ураження шкіри та тепловий удар від тривалого використання ЗІЗ; вплив токсинів через інтенсивне використання дезінфекційних засобів; психологічний дистрес; хронічну втому; стигматизацію, дискримінацію, фізичне та психологічне насильство та переслідування.

В Центрі здоров'я наголошують, що для мінімізації професійного впливу SARS-CoV-2 на медпрацівників керівники медзакладів можуть: розробити й дотримуватися визначеного маршруту пацієнта та стандартів догляду за пацієнтами; визначити й розробити заходи щодо зниження ризиків інфікування працівників та перехресного інфікування серед пацієнтів; забезпечити раціональне використання засобів індивідуального захисту, їх правильне зберігання, носіння та знешкодження після використання.

Також необхідно дотримуватися вимог до очищення та дезінфекції поверхонь; організувати правильне поводження з медичними відходами.

Необхідно розслідувати всі випадки травм медичних працівників на робочому місці та забезпечити постконтактне медичне обстеження працівників, а також організувати режим роботи й відпочинку працівників тощо.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 28 квітня в Україні лабораторно підтверджено 2 047 838 випадків захворювання на COVID-19, померло 43 391 людина, одужало 1 616 891 особа. За добу зафіксовано 9 590 нових випадків, 441 людина померла.