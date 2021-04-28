Усі законопроєкти щодо змін у мовному законі треба відхилити – Потураєв

Усі законопроєкти щодо змін у мовному законі треба відхилити – Потураєв

Укрінформ
Усі законопроєкти щодо внесення змін у закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" треба відхилити.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв сказав у інтерв’ю Укрінформу.

"Моя позиція в тому, що ми маємо відхилити всі три проєкти закону", – сказав Потураєв.

За його словами, не існує проблеми, яку б мали вирішувати відповідні законодавчі ініціативи. Зокрема, Потураєв аргументує необхідність відхилення законопроєкту №4638 про вилучення із закону положень щодо накладення штрафів за порушення закону щодо застосування державної мови у сфері обслуговування тим, що кожен українець може опанувати "простий набір фраз українською" для повноцінного обслуговування клієнта.

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"Вибачте, не вивчити на 30-му році Незалежності України фрази "доброго ранку", "добрий день", "доброго вечора" і "до побачення" – це якось дивно", – наголосив голова комітету.

Він також зазначив, що сьогодні, 28 квітня, Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики на засіданні розгляне законопроєкти №4638, №4638-1, №4638-2, якими передбачається внесення змін до мовного закону. Потураєв очікує, що вони будуть відхилені.

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Як повідомляв Укрінформ, 16 січня 2021 року набули чинності норми статті 30 Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", які регулюють використання державної мови у сфері обслуговування споживачів.

Відповідно до цієї статті, державною мовою мають звертатися до споживачів в усіх сферах обслуговування. Зокрема, підприємства, установи та організації усіх форм власності; фізичні особи-підприємці; суб'єкти господарювання, які обслуговують споживачів (у тому числі інтернет-магазини).

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Вимога стосується не лише сфери торгівлі. Йдеться також про освітні послуги (у тому числі гуртки і секції), медичне обслуговування, надання соціальних, юридичних, транспортних та інших послуг.

Українською мовою має подаватися інформація в цінниках, інструкціях, технічних характеристиках, маркуванні, квитках, меню тощо.

Верховна Рада 25 квітня 2019 року ухвалила Закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Його статті впроваджуються в дію поетапно. Переважна більшість його норм набула чинності 16 липня 2019 року.

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