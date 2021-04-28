Потураєв прогнозує «поправочний спам» до законопроєкту про медіа

Розробка законопроєкту «Про медіа», який парламент торік відправив на доопрацювання, перебуває вже на фінальному етапі, цю роботу має бути закінчено до середини травня.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв в інтерв'ю Укрінформу.

«Розробка законопроєкту перебуває вже на фінальному етапі. Зараз закінчується доопрацювання тих змін, які ми погодилися до нього внести вже після остаточного раунду переговорів зі стейкхолдерами, зацікавленими сторонами. Я думаю, що цю роботу буде закінчено десь приблизно в середині травня. І я не хотів би зволікати з передачею цього законопроєкту в залу через те, зокрема, що він є частиною наших зобов’язань перед Європейським Союзом», - зазначив Потураєв.

Голова комітету також висловив сподівання, що на голосування до сесійної зали ВР законопроєкт потрапить у червні або на початку наступної сесії у вересні.

Водночас Потураєв не виключив, що буде дуже багато поправок до законопроєкту «Про медіа» і гальмування його розгляду.

«Щонайменше одна фракція точно буде засипати його поправками. Це ОПЗЖ, тут можна чітко говорити, тому що вони з самого початку були проти законопроєкту «Про медіа», хоча знову-таки – він не обмежує свободи і права медіа, а навпаки – значно ефективніше їх захищає. Я не бачив би ніяких підстав боротися проти цього закону, політичних у тому числі», - сказав депутат.

Він додав, що ухвалення законопроєкту «Про медіа» потрібне «не лише через зобов’язання перед Європейським Союзом, а й тому, що не можна в XXI столітті жити за законом, який був ухвалений на початку 90-х років минулого століття».

Як повідомлялося, законопроєкт про медіа №2693д після доопрацювання було зареєстровано у Верховній Раді ще 2 липня 2020 року. Однак через численну критику та відсутність підтримки в лавах монобільшості ініціатива тоді не була внесена до сесійної зали.