Наукові ступені та вчені звання: НАЗК наполягає на додатковій оцінці корупційних ризиків

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) наполягає на додатковій оцінці корупційних ризиків діяльності Міністерства освіти та науки, пов'язаної з присудженням наукових ступенів і вчених звань.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє НАЗК.

"Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) не погодило антикорупційну програму Міністерства освіти й науки України (МОН) на 2021 – 2023 роки. Так, МОН не врахувало ризики, які стосуються корупції у сфері присудження та позбавлення наукових ступенів і вчених звань. За наявності такого ризику антикорупційна програма МОН не може бути погоджена. НАЗК наполягає на проведенні додаткової оцінки корупційних ризиків у діяльності МОН та рекомендує вжити ефективних заходів реагування для їх припинення", - йдеться у повідомленні.

У НАЗК підкреслюють, що агентство готове надати МОН необхідну консультаційну та методичну допомогу під час проведення оцінки корупційних ризиків та підготовки антикорупційної програми. Корупцію у сфері освіти нацагентство назвало прямою загрозою освітньому розвитку українського суспільства.

Як повідомлялося, народний депутат від ОПЗЖ Ілля Кива 26 квітня захистив дисертацію з державного управління на тему: «Механізми впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності (на прикладі країн ЄС та України)». Захист відбувся у державному Інституті підготовки кадрів держслужби зайнятості.

Після цього викладач Українського католицького університету, колишній речник МОЗ Олександр Ябчанка привселюдно спалив свій диплом кандидата медичних наук, протестуючи проти присудження ступеня кандидата наук Киві.

30 березня Верховна Рада ухвалила закон щодо удосконалення атестації здобувачів вищої освіти та унормування процедури присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань. 16 квітня Президент Володимир Зеленський підписав цей закон.