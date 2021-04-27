У Львові кандидат наук спалив свій диплом на знак протесту проти дисертації Киви

У Львові кандидат наук спалив свій диплом на знак протесту проти дисертації Киви

Укрінформ
Викладач Українського католицького університету, колишній речник МОЗ Олександр Ябчанка привселюдно спалив свій диплом кандидата медичних наук, протестуючи проти того, що скандальний політик і депутат Верховної Ради Ілля Кива захистив ступінь кандидата.

Як передає Укрінформ, свій протест Олексанр Ябчанка оприлюднив у Фейсбуці.

«3 квітня 2014 року мені присудили науковий ступінь кандидата медичних наук. Сьогодні Ілля Кива захистив кандидатську дисертацію. Комісія з 13 членів одноголосно проголосувала «За». Зважаючи на це, мені надалі соромно називатись кандидатом наук. Це звання остаточно дискредитовано», - написав Ябчанка.

Також викладач додав, що просить цей вчинок вважати офіційною заявою з вимогою позбавити його наукового ступеня кандидата медичних наук. А також закликав інших кандидатів та докторів наук вчинити аналогічно і не йти на компроміси із совістю.

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Олександр Ябчанка — викладач на навчальних програмах Українського Католицького Університету. Закінчив Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького. З 2005 – 2014 працював лікарем у Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі та викладав на кафедрі педіатрії та неонатології у Львівському національну медичному університет ім. Данила Галицького. У 2014 захистив кандидатську дисертацію у сфері педіатрії, гематології. Був менеджером і експертом групи з реформи системи охорони здоров’я коаліції громадських організацій Реанімаційний пакет реформ. У 2017 стан радником міністерки охорони здоров'я Уляни Супрун, а у 2018 став речником міністерства охорони здоров’я України за її керівництва.

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Як повідомляли ЗМІ, народний депутат від ОПЗЖ Ілля Кива 26 квітня захистив дисертацію з державного управління на тему: «Механізми впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності (на прикладі країн ЄС та України)». Захист відбувся у державному Інституті підготовки кадрів держслужби зайнятості.

Фото: Олександр Ябчанка/ФБ

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