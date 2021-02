В Україні за останні десять років докторські дисертації захистили понад 4,7 тисяч жінок

У період з 2011 по 2020 роки наукову ступінь доктора наук в Україні отримали 4 тисячі 703 жінки, кандидатські дисертації захистили 33 тисячі 422 жінки.

Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі Міністерства освіти і науки.

За інформацією МОН, серед здобувачів наукового ступеня доктора наук в Україні переважають чоловіки. Кількість жінок, які здобувають науковий ступінь доктора наук, в 2011 році становила 28%, у 2016 році цей показник становив 47%, а от у 2020 році він сягнув 50,6%.

Серед здобувачів наукового ступеня кандидата наук впевнено переважають жінки. На початку 2011 року періоду цей показник був на відмітці 53-57%. У тому ж 2016 році він сягнув 59,8%, а у 2020 році - становить 54,2%. При цьому спостерігається стабільна тенденція переважання жінок-кандидатів наук у гуманітарних галузях.

У МОН зазначили, що нормативно-правові акти з питань атестації наукових кадрів вищої кваліфікації дають можливість здійснювати наукові дослідження та захищати дисертації на здобуття наукових ступенів громадянам України та інших держав незалежно від статі та віку. Як свідчить інформація про кількість жінок, які здобули наукові ступені доктора та кандидата наук, з розподілом за галузями науки у період з 2011 по 2020 роки, найбільш популярні для захисту галузі є економічна: ступінь доктора здобули 1 075 жінок, ступінь кандидата економічних наук - 6032.

Найменша кількість докторських дисертацій, які захистили жінки за десять років, у військових науках – їх всього 6, кандидатських дисертацій в цій галузі науки захищено не було, поінформували в міністерстві.

Щорічно, починаючи з 2016-го, 11 лютого за рішенням ООН відзначається Міжнародний день жінок і дівчат у науці (International Day of Women and Girls in Science).