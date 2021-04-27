Кандидат на голову НСТУ Андрій Шаповалов назвав дві проблеми, що гальмують розвиток Суспільного

Є три напрями і дві проблеми, що уповільнюють розвиток Суспільного мовника.

Про це заявив, представляючи свою програму, кандидат на посаду голови правління АТ «НСТУ» Андрій Шаповалов під час другого етапу конкурсного відбору, який проводить 27 квітня наглядова рада Суспільного мовника, передає кореспондент Укрінформу.

«Як далі розбудовувати інституцію? Напрями такі. Творчий – включаємо креативну синергію всіх платформ, об’єднуємо митців Суспільного в єдину потужну команду, яка співпрацює у замкнутій системі взаємодії і нарешті видає конкурентний продукт, який одночасно містить як стандарти та принципи, закладені у базових документах, так і додану вартість, що забезпечує його рейтинг та вплив», - сказав Шаповалов.

Читайте також: Кандидат на голову НСТУ Віталій Докаленко хоче запустити окремий новинний канал

Він зазначив, що у розвитку цього напрямку надважливе стратегічне планування, постійна тактична взаємодія творчого персоналу компанії задля ефективного обміну інформацією та ідеями, досягнення конкретних цілей, показників, розрахунків у вказаних стратегіях.

Корпоративний напрямок, за його словами, включає чітку взаємодію процесів та менеджменту розвитку. Тобто пов’язану та узгоджену кадрову, маркетингову, комерційну і технічну стратегії, які, в свою чергу, спираються на жорсткий контроль за виконанням внутрішніх регламентів, що працюють в єдиній системі управління ризиками, внутрішнього та зовнішнього аудиту, комплаєнс процедур. «Керівник цього напряму має перенести корпоративний розвиток у вигляді замкнутих циклів з паперу у свідомість персоналу», - зауважив Шаповалов.

Він додав, що економічний напрямок спирається на простий принцип – є чи немає фінансування, бюджетне воно чи комерційне, топ-менеджмент відповідальний за економічний блок. Спираючись на чітке розуміння собівартості усіх процесів, він працює на створення додаткової вартості, що дозволяє не тільки мати збалансований бюджет, а й розвивати та капіталізувати компанію.

Читайте також: Стартував другий етап конкурсу на посаду голови правління НСТУ

«Напевно, ніде в світі немає таких викликів, коли менеджер змушений упродовж декількох років волати: «Я не можу впоратись, тому що мені не вистачає коштів», при тому, що він має увесь інструментарій для їх отримання. Ми маємо активувати всі важелі на вплив для їх залучення», - акцентував кандидат.

Він також наголосив на двох аспектах, з якими треба працювати негайно. «Перший – наразі у компанії є велика проблема з реальними, не паперовими стратегічними плануваннями в силу об’єктивних обставин. Ті документи, що є в публічному доступі, не містять чітких, зрозумілих алгоритмів, зон відповідальностей, методологій дослідження результатів. Я маю на увазі наші реалії. Є чіткі цілі, але ризики нівелюють реалії. Маркетингова стратегія компанії, наприклад, взагалі чомусь таємна. Стратегія регіонального розвитку не стикується з існуючими реаліями», - зауважив Шаповалов.

А другий аспект, який він визначив, те, що менеджмент компанії на будь-якому рівні, крім регіонального, завжди має, та не завжди усвідомлює персональну відповідальність за керування процесами та людьми, і головне, - результатами.

«Тобто ці вищевказані три напрями розвитку та дві головні проблеми уповільнюють рух компанії і є більш ніж достатніми для того, щоб почати активні дії в цьому напрямку». – резюмував Шаповалов.

Як повідомляв Укрінформ, строк дії контракту з чинним головою АТ «НСТУ» Зурабом Аласанією спливає 13 травня 2021 року.

27 квітня наглядова рада Суспільного мовника проводить другий етап конкурсного відбору на посаду голови правління АТ «НСТУ», до якого допущено чотирьох кандидатів – Віталія Докаленка, Оксану Цибулю, Миколу Чернотицького та Андрія Шаповалова. Голову правління НСТУ обирають терміном на 4 роки.