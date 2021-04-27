Стартував другий етап конкурсу на посаду голови правління НСТУ

У вівторок, 27 квітня, розпочався другий етап конкурсного відбору на посаду голови правління АТ «НСТУ», який проводить наглядова рада Суспільного мовника.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, засідання відбувається в будинку Українського радіо, фінал конкурсу транслюється наживо на ютуб-сторінці «UA: Першого».

«Ми сьогодні проводимо другий етап конкурсного відбору на посаду голови правління АТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України». Рішення про обрання голови правління має бути мотивованим з обґрунтуванням підстав, на основі яких наглядова рада надає перевагу одному кандидату перед іншим. Сподіваюсь, що ми оберемо такого керівника, який виконуватиме свої функції в інтересах Суспільного мовника і на благо суспільства, а не окремої політичної сили чи бізнес-групи», - наголосила, відкриваючи засідання, голова наглядової ради Світлана Остапа.

Вона зазначила, що під час другого етапу конкурсу наглядова рада заслуховуватиме програми розвитку НСТУ та голосуватиме за голову правління. Претенденти виступатимуть відповідно до алфавітного порядку їхніх прізвищ, кожен з них матиме 20 хвилин для презентації. Після цього члени наглядової ради мають право поставити йому чи їй необмежену кількість запитань. Після заслуховування всіх претендентів наглядова рада НСТУ оголосить перерву в засіданні тривалістю до однієї години задля обговорення.

«У разі, якщо під час першого туру голосування один з претендентів отримує голоси більшості членів від загального складу наглядової ради НСТУ, такий претендент вважається обраним на посаду голови правління НСТУ. У засіданні беруть участь максимум 15 членів наглядової ради. Таким чином задля перемоги достатньо буде отримати 8 голосів», - сказала Остапа.

Вона додала, що два члени наглядової ради беруть участь у засіданні дистанційно, про що повідомили заздалегідь, і вони зголосилися голосувати відкрито. Ці члени наглядової ради перенесли операції.

Як повідомляв Укрінформ, наглядова рада Суспільного на засіданні 16 квітня до другого етапу конкурсу допустила чотирьох кандидатів – Віталія Докаленка, Оксану Цибулю, Миколу Чернотицького та Андрія Шаповалова. Голову правління НСТУ обирають терміном на 4 роки.