Кандидат на голову НСТУ Віталій Докаленко хоче запустити окремий новинний канал

Під час другого етапу конкурсного відбору на посаду голови правління АТ «НСТУ» кандидати на цю посаду почали представляти свої програми розвитку Суспільного мовника.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, першим презентував свою програму Віталій Докаленко, він заявив, що першим кроком на посаді бачить створення повноцінного інформаційного каналу UA24 з розгорнутими блоками новин.

«Перший крок, який би я бачив, - це створення новинного каналу на базі Суспільного мовника. Зараз ми маємо в новинах, у штаті, 225 людей, і то більше, ніж на більшості комерційних новинних каналів. Якщо додати журналістів, кореспондентів, редакторів, які працюють на регіональних компаніях, це буде десь 400 людей. То відповідає вже зараз дуже потужному новинному мовнику, який може дуже швидко запрацювати і стати форпостом новинного мовлення в країні. І на базі нього далі можна збудувати новинний хаб, який буде центром з розповсюдження інформації для всіх платформ Суспільного мовника – як для телебачення, так і для радіо, і для інтернет-платформ. На базі цього мовлення ми будуємо і регіональну сітку мовлення», - сказав Докаленко.

Він додав, що подібні схеми є за кордоном, зокрема у Польщі, Франції.

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«В деяких європейських країнах, наприклад, в Данії, не існує комерційних мовників, тому що Суспільний мовник відповідає за збалансовану інформацію і за те, щоб не було того, що відбувається у нас - коли новинні канали дуже швидко можуть перетворитися на інструмент пропаганди. І якщо ми створимо такий канал, думаю, що дуже швидко він набере популярності, і до кінця першого року може бути 1,5 до 2% поширень», - зазначив Докаленко.

Як повідомили Укрінформу в наглядовій раді АТ «НСТУ», термін дії контракту з чинним головою АТ «НСТУ» Зурабом Аласанією спливає 13 травня 2021 року.

Як повідомляв Укрінформ, 27 квітня наглядова рада Суспільного мовника проводить другий етап конкурсного відбору на посаду голови правління АТ «НСТУ», до якого допущено чотирьох кандидатів – Віталія Докаленка, Оксану Цибулю, Миколу Чернотицького та Андрія Шаповалова. Голову правління НСТУ обирають терміном на 4 роки.