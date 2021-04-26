«Чорні крила біди»: у Раді - виставка дитячих малюнків до річниці аварії на ЧАЕС

У Верховній Раді розгорнуто виставку дитячих малюнків «Чорні крила біди» до 35-х роковин аварії на Чорнобильській атомній електростанції.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Інформаційне управління Апарату Верховної Ради.

“У рамках тижневої фотовиставки Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів "Чорнобиль.35" розгорнуто тематичну виставку малюнків дітей - переможців художнього конкурсу "Чорні крила біди", який відбувся у рамках ІІІ Відкритого дитячо-юнацького фестивалю чорнобильської пісні "Пам’ять Чорнобиля"”, - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що з метою вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, розвитку патріотичного виховання молоді, любові до рідного краю, поваги до старших поколінь у місті Лубни Полтавської області було започатковано щорічний відкритий дитячо-юнацький фестиваль чорнобильської пісні "Пам’ять Чорнобиля". У рамках фестивалю проводяться три конкурси: пісенний, поетичний та художній.

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Експозиція дитячих малюнків "Чорні крила біди" триватиме з 26 до 30 квітня за адресою: м.Київ, вул. М. Грушевського, 5, кулуари 3-го поверху будинку Верховної Ради України.

Як повідомлялося, у понеділок, 26 квітня, – 35-ті роковини Чорнобильської катастрофи. Цього дня у 1986 році на ЧАЕС сталася техногенна екологічно-гуманітарна катастрофа, спричинена двома тепловими вибухами і подальшим руйнуванням четвертого енергоблоку. Катастрофа вважається найбільшою за всю історію ядерної енергетики як за кількістю загиблих і постраждалих від її наслідків людей, так і за економічними збитками.

Фото: Інформаційне управління Апарату Верховної Ради