Зеленський підписав закон про звільнення цьогорічних випускників від ДПА

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про звільнення випускників закладів середньої освіти від обов'язкового проходження державної підсумкової атестації (ДПА) у 2021 році.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє сайт Президента України.

Президент 26 квітня підписав Закон «Про внесення змін до розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19)» (щодо окремих питань завершення 2020/2021 навчального року)» № 1378-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 13 квітня.

"Через пандемію коронавірусної хвороби з березня 2020 року в Україні навчання в закладах загальної середньої освіти здійснюється переважно в дистанційному форматі. Цей закон покликаний зменшити ризики захворювання на COVID-19 серед школярів та запобігти подальшому погіршенню епідемічної ситуації в країні", - ідеться у повідомленні.

Згідно з документом, учні шкіл та інших закладів загальної середньої освіти, які завершують навчання у 2020/2021 навчальному році, звільняються від проходження ДПА.

"При цьому учні мають право за власним бажанням пройти ДПА, серед іншого у формі зовнішнього незалежного оцінювання", - наголошується у повідомленні.

Всі етапи зовнішнього незалежного оцінювання цьогоріч відбудуться в заплановані терміни, незалежно від рівня епідемічної небезпеки у регіонах України.

Як повідомляв Укрінформ, 13 квітня Верховна Рада ухвалила закон, який надає здобувачам загальної середньої освіти право обирати вид оцінювання результатів навчання.

Закон №5014 "Про внесення змін до Розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)" передбачає, що учні та студенти, які завершують цього року здобуття повної загальної середньої освіти, мають право вибрати оцінювання своїх результатів навчання. Зокрема пропонуються такі варіанти на вибір: річне оцінювання, державна підсумкова атестація або державна підсумкова атестація у формі зовнішнього незалежного оцінювання.