Степанов публічно зробив щеплення від коронавірусу

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вакцинувався від COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на Фейсбуці Міністерства охорони здоров'я.

"Міністр охорони здоров'я Максим Степанов у понеділок, 1 березня, вакцинувався від COVID-19. Щеплення він зробив під час візиту в Олександрівську лікарню м. Києва", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, Степанов у листопаді минулого року вже хворів на коронавірус.

Раніше головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявляв, що готовий вакцинуватися вакциною Covishield, розробки Oxford/AstraZeneca

Вакцинація в Україні розпочалася 24 лютого. Станом на 1 березня першу дозу вакцини отримала 3 141 особа.

23 лютого в Україну було доставлено 500 тис. доз вакцини Covishield, розробленої Oxford/AstraZeneca і виробленої на потужностях Serum Institute. До 31 березня МОЗ розраховує отримати ще 1,5 млн доз цієї вакцини. Також на початку березня очікується поставка 117 тис. доз вакцини Pfizer у межах глобальної ініціативи COVAX.

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Вакцинація проти COVID-19, згідно з національним планом щеплення, проводитиметься в 5 етапів. На першому мають бути вакциновані медичні працівники, котрі працюють у лікарнях, що надають медичну допомогу при COVID-19, а також працівники мобільних бригад, які здійснюють щеплення.