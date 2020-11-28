Степанов вилікувався від COVID-19

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов одужав від коронавірусної хвороби і подякував за підтримку.

Про це він сказав під час брифінгу, який провів з будівлі Міністерства охорони здоров’я, а не з дому, коли хворів.

“Радий вітати вас на брифінгу безпосередньо з Міністерства охорони здоров’я. Хочу подякувати всім, хто бажав мені швидкого одужання. Як побажали, так і сталося. І користуючись нагодою хочу побажати всім, хто зараз хворіє, або на COVID, або на інше захворювання теж швидкого одужання вам, шановні українці”, - сказав Степанов.

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Як повідомлялося, 14 листопада Степанов поінформував, що захворів на коронавірусну хворобу. Лікувався вдома, перебуваючи на самоізоляції.