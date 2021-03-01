У поліції викрили корупційну схему і закрили службу, що видавала дозволи на зброю

Внутрішня безпека Національної поліції викрила корупційну схему видачі дозволів на зброю за участю співробітників НПУ, відповідна дозвільна служба розформована.

Як передає Укрінформ, про це повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко, інформує Управління комунікації Національної поліції.

Зазначається, що понад пів року працівники Департаменту внутрішньої безпеки НПУ проводили заходи з перевірки роботи підрозділів контролю за обігом зброї і виявили корупційну схему видачі дозволів на придбання, зберігання та носіння дозволених видів зброї (це і мисливська вогнепальна нарізна, гладкоствольна зброя і «травмати» - пристрої для відстрілу гумових куль).

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«Дозволи видавалися з кричущими порушеннями, інколи навіть без участі громадянина, на якого оформлялася зброя. Оголошення про оформлення зброї без документів продажні поліцейські розміщували в групах популярних месенджерів. У нас є інформація про більше двох тисяч випадків видачі дозволів на зброю з грубими порушеннями процедури та законодавства, використовуючи підроблені документи», - повідомив Клименко.

Внутрішня безпека Нацполіції наразі викрила 9 співробітників поліції, які організували та брали участь у цій схемі, серед них - посадовці Центрального апарату НПУ та працівники у регіонах.

«За результатами роботи, проведеної Департаментом внутрішньої безпеки, зі служби звільнено чотирьох працівників Департаменту превентивної діяльності в центральному апараті поліції. У тому числі - перший заступник начальника профільного департаменту та начальник дозвільної системи поліції. Також звільнено п'ятьох відповідальних співробітників у регіонах», - розповів очільник Нацполіції.

1 березня Клименко підписав наказ про повне розформування підрозділів контролю за обігом зброї. Зазначається, що усі начальники територіальних підрозділів поліції отримали накази опечатати архіви дозвільної служби.

«Наразі завершується формування нового підрозділу із іншими працівниками, які будуть належно виконувати цю роботу. Найближчим часом він буде представлений суспільству», - уточнили у Нацполіції.

Зазначається, що кожна особова справа власника зброї у нашій країні буде перевірена окремо щодо законності отримання дозволу, більше двох тисяч дозволів, виданих із порушеннями, будуть анульовані.

Окремо глава Нацполіції наголосив, що серед «замовників» цієї послуги були і працівники правоохоронних органів, і депутати різних рівнів, і представники органів держвлади.

Як повідомлялося, на Житомирщині судитимуть чоловіка, який без дозволів зберігав удома зброю, привезену із зони проведення ООС.