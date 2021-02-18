Як поліція штрафує за порушення карантину

Правоохоронці з початку цього тижня склали понад 500 протоколів щодо порушення правил карантину, а також винесли більш як 4,4 тисячі постанов за недотримання маскового режиму у громадських будівлях та транспорті.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці поінформував очільник Національної поліції Ігор Клименко.

“Усі помітили, що кількість захворілих на COVID-19 починає різко зростати. Сьогодні вже +6237. Національна поліція України намагається максимально проконтролювати дотримання існуючих карантинних обмежень. Декілька цифр про результати з початку тижня: складено 546 адміністративних протоколів за порушення правил щодо карантину людей; винесено 4471 адмінпостанову за недотримання маскового режиму у громадських будівлях та транспорті”, - зазначив глава НПУ.

За його інформацією, щодня близько 1000 рейдових груп перевіряють суб’єкти господарювання.

“До речі, нагадую, що суб’єкти господарювання теж зобов’язані контролювати, щоб у закладах чи транспорті громадяни дотримувалися карантинних обмежень”, - відмітив Клименко.

Він наголосив, що яким би не було суб’єктивне ставлення громадян до цієї ситуації, дотримуватися законодавства України зобов’язані всі.

Як повідомлялося, 17 лютого Кабінет Міністрів схвалив постанову про встановлення в Україні адаптивного карантину до 30 квітня, встановлено 4 рівня епіднебезпеки та показники їх визначення. Пункт, який вступає в дію з 18 лютого, стосується матчів командних ігрових видів спорту, професійних спортивних клубів і передбачає допуск 50% глядачів.

18 лютого Кабмін опублікував постанову про встановлення в Україні адаптивного карантину з 24 лютого, яка передбачає норми щодо чотирьох рівнів епіднебезпеки та показники їх визначення.