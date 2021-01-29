Нацполіція облаштовує власний вертодром - Клименко

Національна поліція цьогоріч отримає 10 гвинтокрилів і уже створила Центр авіаційної безпеки НПУ та облаштовує власний вертодром.

Про це під час розширеної відомчої наради щодо результатів роботи підрозділів Національної поліції України у 2020 році заявив голова Національної поліції Ігор Клименко, передає кореспондент Укрінформу.

«Завдяки міністру внутрішніх справ вже цьогоріч ми отримаємо гелікоптери, їх буде у нас 10. Гвинтокрили будуть використовуватися для участі у спеціальних поліцейських, повітряно-рятувальних операціях, наданні екстреної медичної допомоги. Ми вже створили Центр авіаційної безпеки Національної поліції та облаштовуємо власний вертодром», - поінформував голова НПУ.

За його словами, у Національній поліції також намагаються максимально оновлювати автопарк та поповнювати арсенал новими зразками озброєння, які мають менш агресивний вплив на порушника, тобто менш летальний. Зокрема, як альтернативу вогнепальній зброї у Наполіції планують використовувати електрошокери дистанційної дії, які, за словами Клименка, практично не становлять загрози життю та здоров’ю людини.

«Наразі 200 комплектів таких спецзасобів ми вже придбали, але потрібні зміни в законодавстві. Маю надію, що Верховна Рада їх ухвалить», - наголосив голова Нацполіції.

Він додав, що для того, щоб утримати людей в поліції, потрібно відповідно їх мотивувати.

«Минулого року нам вдалося поетапно підвищити розмір грошового забезпечення всього до 10%. Попри це, працівник поліції все ще отримує найменшу зарплату серед всіх правоохоронних органів. При цьому навантаження у нас найбільше», - уточнив Клименко.

За його словами, додатковою мотивацією залишається для поліцейських можливість забезпечення житлом на умовах пільгового фінансового лізингу.

Глава відомства поінформував, що за весь час дії програми уже було придбано 1300 квартир для поліцейських.

Як повідомлялося, 8 лютого 2019 року глава МВС Арсен Аваков заявив, що програма Міністерства внутрішніх справ по забезпеченню житлом поліцейських та рятувальників почала діяти.