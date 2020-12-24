Хомчак взяв участь у випробуваннях Мі-24 з українськими деталями

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак узяв участь у випробуваннях гелікоптера Мі-24 з лопатями несучого гвинта українського виробництва.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.

«Сьогодні, 24 грудня, Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Руслан Хомчак здійснив робочу поїздку до авіаремонтного заводу «Мотор Січ», що у Запоріжжі, де відбулись випробувальні польоти гелікоптера Мі-24 з лопатями несучого гвинта українського виробництва», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, під час випробувальних польотів на льотно-випробувальному комплексі АТ «Мотор Січ», гелікоптер Мі-24 здійснив прості фігури пілотажу. Випробування відбулися успішно.

Президент АТ «Мотор Січ», генеральний конструктор зі створення і модернізації вертолітної техніки В’ячеслав Богуслаєв зазначив, що вертолітні лопаті пройшли весь цикл випробувань та «Мотор Січ» налагодило повний цикл їхнього виробництва і, відповідно, повний цикл обслуговування Мі-24. Пріоритетом діяльності заводу «Мотор Січ» були і є Збройні Сили України, наголосив він.

Головнокомандувач Руслан Хомчак висловив вдячність авіабудівникам за виконану роботу, яка суттєво підвищує спроможності Армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України та обороноздатність держави в цілому.

Як повідомляв Укрінформ, у листопаді Мотор Січ почала проводити випробування дослідного зразка гірокоптера. Це перший в Україні автожир такого класу.