Україна увійшла до п'ятірки держав-виробників лопатей до важких гелікоптерів

АТ "Мотор Січ" розпочало льотні випробування композитних лопатей для вертольотів Мі-8 та металевих - для Мі-24 українського виробництва, і таким чином Україна увійшла до п'ятірки держав світу, що виробляють такі частини для важких гелікоптерів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє віцепрем'єр-міністр-міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський у Фейсбуці.

Він зазначив, що початок виробництва лопатей для важких вертольотів надає нові можливості для української армійської авіації та відкриває перспективи для розвитку експортних ринків.

Україна увійшла до п'ятірки виробників лопатей до важких гелікоптерів

За словами Уруського, для організації виробництва запорізькі авіабудівники придбали унікальне високотехнологічне обладнання, аналогів якому немає на території держави, а також був підготовлений персонал для роботи з ним. Випробування проводяться на Льотно-випробувальному комплексі АТ "Мотор Січ".

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Як повідомляв Укрінформ, у листопаді Мотор Січ почала проводити випробування дослідного зразка гірокоптера. Це перший в Україні автожир такого класу.