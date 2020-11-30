Перший український гірокоптер проходить випробування

У Запоріжжі проходять випробування дослідного зразка гірокоптера, розробленого на АТ "Мотор Січ". Це перший в Україні автожир такого класу.

Про це кореспонденту Укрінформу розповів конструктор Олексій Чирва.

"Цей літальний апарат називають гірокоптером або автожиром. Зараз у світі відбувається справжній бум: німці випускають близько 300 таких апаратів на рік. США, Франція, Італія також випускають. Керівник "Мотор Січ" В'ячеслав Богуслаєв поставив перед нами завдання - зробити дослідний зразок автожира", - говорить конструктор.

У Запоріжжі проходить випробування мініатюрний гіроплан / Фото: Дмитро Смольєнко, Укрінформ

У 2017 році Чирва побував на виставці техніки в Німеччині, де цікавився, розглядав і фотографував багато різних гіропланів. За його словами, над створенням запорізького автожира працювали 3 роки, було задіяно 4 людини. Гвинтокрилу машину зібрали повністю своїми руками.

"Вона розвиває швидкість до 160 км/год. Ми зараз працюємо над удосконаленням ротора. Хочемо зробити пластиковий ротор, що дозволить досягти більшої швидкості. Гірокоптер оснащений 90-літровим паливним баком і може подолати відстань до 800 км. Його вага - 320 кг. Він може підніматися на висоту 2500 метрів. Пілот Валерій Кульпинський, що його облітував, говорить, що вийшла дуже зручна машина. Ми зараз займаємося доопрацюванням і готуємо документацію під сертифікацію. Такого класу автожира в Україні немає. В'ячеслав Богуслаєв хоче серійно виробляти таку техніку", - розповів конструктор.

Вартість такої гвинтокрилої машини - від 60 до 100 тисяч євро. Для того, щоб отримати права, потрібно пройти курс підготовки і налітати 25 годин.

На "Мотор Січ" не виключають, що гірокоптери в майбутньому замінять автомобілі. Мовляв, у Європі з 2022 року дозволені автомобілі-автожири (тобто транспорт, який може і літати, і їздити).