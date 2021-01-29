Поліція торік знешкодила 353 організовані злочинні групи – Клименко

Працівники поліції торік знешкодили 353 організовані злочинні групи, що на 78 більше, ніж у позаминулому році.

Про це під час розширеної відомчої наради щодо результатів роботи підрозділів НПУ у 2020 році заявив голова Нацполіції Ігор Клименко, передає кореспондент Укрінформу.

«Стабільним пріоритетом в роботі поліції залишається протидія організованій злочинності. У 2020 році поліція знешкодила 353 організовані групи, для порівняння у 2019-му – 275. До кримінальної відповідальності притягнуто майже півтори тисячі учасників цих груп, які скоїли понад 3,5 тисячі злочинів, 500 осіб – під вартою», - сказав Клименко.

Він нагадав, що поліція отримала додаткові інструменти у боротьбі з організованою злочинністю завдяки ухваленим змінам до законодавства, спрямованим на припинення діяльності злочинних спільнот та притягнення до кримінальної відповідальності так званих «злодіїв у законі».

«Першою позитивною практикою ухвалення цього закону є те, що окремі суб’єкти підвищеного злочинного впливу відмовляються від участі у кримінальних «сходках» та виїжджають з території України», - зазначив голова Нацполіції.

Він також повідомив, що у Нацполіції переформатували Департамент боротьби зі злочинами пов’язаними з торгівлею людьми у Департамент міграційної поліції.

«Раніше ключовим напрямком діяльності цього підрозділу була суспільна мораль - утримання місць розпусти, сутенерство тощо. Тепер перші сходинки посідають торгівля людьми і незаконна міграція. Крім того, на вищий рівень виносимо питання сурогатного материнства, торгівлю дітьми та органами. Мотив переформатування підрозділу простий: наша країна поступово перетворюється з країни-транзиту нелегальних мігрантів на країну призначення», - пояснив Клименко.

За його словами, попит на контрабанду мігрантів та легалізацію іноземців створив масштабний "чорний ринок" незаконних послуг, який контролюють всі ті ж ОЗУ. Торік іноземці вчинили більше 92 тисяч адміністративних та майже 1700 кримінальних правопорушень. Тож міграційна поліція першочергово зосередиться на питаннях міграційної безпеки держави.

«Наступний акцент – безпека кіберпростору. Всього минулого року поліцією було зареєстровано більше 5 тисяч кіберзлочинів, вдалося оперативно затримати 106 фігурантів кримінальних проваджень, серед яких 13 педофілів», - повідомив голова НПУ.

Крім того, за його словами, торік поліція перекрила 9 міжнародних каналів надходження наркотиків, з незаконного обігу вилучено майже 6 тонн заборонених речовин. «Це більше 7 мільйонів доз. За цінами «чорного ринку» їх вартість сягає близько двох мільярдів гривень», - наголосив Клименко.

За його словами, у минулому році задокументовано більше 27 тисяч наркозлочинів. «Із загальної кількості зареєстрованих – більше 8 тисяч фактів збуту наркотиків. І практично кожен 7-й збут здійснювався через інтернет, в основному через месенджери», - повідомив він.