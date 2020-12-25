Поліція у 2020 році склала понад 85 тисяч протоколів щодо іноземців — Клименко

Поліцейські цього року вже склали понад 85 тисяч адміністративних протоколів щодо іноземців, які перебувають на території України.

Про це керівник Національної поліції Ігор Клименко заявив в інтерв'ю «Цензор.нет», передає Укрінформ.

«За цей рік у нас складено понад 85 тисяч адміністративних протоколів щодо іноземних громадян, які перебувають на території України, і відкрито близько 1,5 тисячі кримінальних проваджень. Серед вчинених злочинів - вбивства, розбої, крадіжки», - сказав він.

За словами Клименка, «це збурює і напружує суспільство, ми повинні на це реагувати».

«Тому ініціюємо запровадження реєстру іноземців, які скоїли правопорушення. Для того, щоб організувати щодо них превенцію», - уточнив керівник НПУ.

Відповідаючи на запитання, чи хочуть в Нацполіції вносити іноземців до цього реєстру на етапі відкриття кримінального провадження або після вироку, чиновник уточнив, що у відомстві пропонують вносити туди іноземних громадян, якщо буде рішення суду.

«Але це ідея, будемо обговорювати. Пропонуємо в тому числі провести дискусію в суспільстві. Остаточне рішення приймати Кабінету міністрів», - сказав Клименко.

Також керівник Нацполіції поінформував, що наразі вже створена міграційна поліція, а також що в НПУ вже почали активну підготовку відповідних пропозицій щодо модернізації міграційного законодавства.

Клименко уточнив, що співробітники міграційної поліції будуть в кожному регіоні, і на центральному рівні спочатку буде 45 осіб.