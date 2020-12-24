В Україні за п'ять років на службі загинули 39 поліцейських

У нашій країні, починаючи з 2015 року, під час виконання службових обов'язків загинуло вже 39 поліцейських.

Про це керівник Нацполіції Ігор Клименко заявив в інтерв'ю «Цензор.нет», передає Укрінформ.

«Починаючи з кінця 2015 року, коли почала працювати Національна поліція, під час виконання службових обов'язків у нас загинуло вже 39 осіб. Ви напевно знаєте резонансний випадок, який стався в м. Дніпро, коли двоє наших співробітників були розстріляні просто впритул. Про такі випадки мене відразу інформують. Ці розслідування на моєму особистому контролі і керівників обласних управлінь», - сказав він.

Клименко уточнив, що тільки за 2019 рік було поранено 1384 поліцейських, - це вогнепальні, ножові поранення і поранення після вибуху, а також нанесення різного роду тілесних ушкоджень.

«За 10 місяців цього року 919 поліцейських отримали тілесні ушкодження. Це часто відбувається. Найпростіший приклад - карантин, коли ми закриваємо о першій годині ночі, згідно з постановою Кабміну, якісь розважальні заклади. Люди перебувають в стані алкогольного сп'яніння, часто не надто адекватно реагують», - поінформував він.

За словами керівника Нацполіції, «напевно, ми мало розповідаємо про небезпеку роботи поліції, і люди про це не знають».

Як повідомлялося, 25 вересня 2016 року в Дніпрі водій автомобіля, якого зупинили поліцейські, почав чинити опір і стріляти в правоохоронців. Унаслідок цього загинули патрульні: 27-річний Артем Кутушев і 36-річна Ольга Макаренко.